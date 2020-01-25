До Ради внесено законопроект про засади адміністративно-територіального устрою України, фото: Тарас Волянюк

https://racurs.ua/ua/n132643-uryad-vnis-do-rady-zakonoproekt-schodo-zasad-administratyvno-terytorialnogo-ustrou-ukrayiny.html

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Законопроект № 2804 «Про засади адміністративно-територіального устрою України» 24 січня внесено до Верховної Ради.

Його ініціаторами є Кабінет міністрів та прем'єр Олексій Гончарук. Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроект передано на розгляд керівництву парламенту, його текст на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Про схвалення урядом законопроекту, покликаного зробити адміністративний устрій відповідним сучасним умовам, Гончарук повідомляв у своєму Telegram-каналі 27 грудня 2019 року.

Тоді прем'єр зазначав, що цей законопроект має визначити чіткі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

У прес-службі Кабміну з приводу цього законопроекту тоді зазначали, що в Україні наразі відсутній спеціальний закон, який регулює питання адміністративно-територіального устрою, а низка процедур у цій сфері залишаються невизначеними. Водночас досі діє указ президії Верховної Ради УРСР № 1654-X від 12 березня 1981 року щодо адміністративно-територіального устрою, більшість норм якого суперечать Конституції.

Нагадаємо, в грудні 2019 року з’явився президентський проект змін до Конституції щодо децентралізації влади, котрий передбачає ліквідацію районів та заміну їх округами.