Сбитый "Боинг": Тегеран настаивает на расшифровке самописцев в Иране, фото — Офис президента

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В Иране вновь настояли на том, что самостоятельно расшифруют данные самописцев («черных ящиков») со сбитого украинского «Боинга» авиакомпании МАУ. На этот раз такое заявление прозвучало из уст депутата парламента.

Дешифровкой самописцев займется министерство дорог и городского развития Ирана. Депутат иранского меджлиса Фараджулла Раджаби заявил, что самописцы Boeing-737−800 останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории, сообщает агентство Tasnim.

Наша политика заключается в том, чтобы «черные ящики» остались в Иране и были расшифрованы на месте, — заявил Раджаби.

Это не первое изменение позиции официального Тегерана относительно расшифровки самописцев. 18 января руководитель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар подтверждал, что «черные ящики» рейса PS 752 Тегеран — Киев отправят в Украину. Тогда чиновник утверждал, что Тегеран не имеет технической возможности расшифровать данные «черных ящиков», поскольку самолет, который сбила ПВО Ирана, был современным Boeing 737−800.

Впоследствии он заявил, что эксперты Ирана предпринимают попытки расшифровать данные самописцев и официальный Тегеран не принял решения передавать их другим странам. Офис генпрокурора и СБУ несколько раз обращались с запросом о правовой помощи, в котором обосновали необходимость передачи именно Украине самописцев. В Иране заявляли, что они сильно повреждены и открыть их можно только в определенных лабораторных условиях.

22 января в Киев прилетал министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами. Он также утверждал, что расшифровка будет происходить в Киеве с участием международных экспертов, но окончательное решение пообещал принять после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

На борту самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли, 11 из них были украинцами. 11 января Иран признал, что самолет Boeing ошибочно сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.