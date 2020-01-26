Збиття "Боїнга": Тегеран наполягає на розшифруванні самописців в Ірані, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132670-tegeran-napolyagaie-na-rozshyfruvanni-samopysciv-zbytogo-boyinga-v-irani.html

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В Ірані знову наполягли на тому, що самостійно розшифрують дані самописців («чорних скриньок») зі збитого ПВО цієї країни українського «Боїнгу» авіакомпанії МАУ. Цього разу така заява пролунала з вуст депутата парламенту.

Дешифруванням самописців займеться міністерство доріг і міського розвитку Ірану. Депутат іранського меджлісу Фараджулла Раджабі заявив, що самописці Boeing-737−800 залишаться в Ірані та будуть розшифровані на іранській території, повідомляє агентство Tasnim.

Наша політика полягає в тому, щоб «чорні скриньки» залишилися в Ірані і були розшифровані на місці, — заявив Раджабі.

Це не перша зміна позиції офіційного Тегерану щодо розшифрування самописців. 18 січня керівник комісії з розслідування аварій Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайєфар підтверджував, що «чорні скриньки» з рейсу PS 752 Тегеран — Київ відправлять до України. Тоді чиновник стверджував, що Тегеран не має технічної можливості розшифрувати дані «чорних скриньок», оскільки літак, який збила ППО Ірану, був сучасним Boeing 737−800.

Згодом він заявив, що експерти Ірану роблять спроби розшифрувати дані самописців й офіційний Тегеран не ухвалив рішення передавати їх іншим країнам. Офіс генпрокурора та СБУ декілька разів зверталися із запитом про правову допомогу, у якому обґрунтували необхідність передачі саме в Україну самописців. В Ірані заявляли, що вони сильно пошкоджені і відкрити їх можна тільки в певних лабораторних умовах.

22 січня в Київ прилітав міністр доріг і міського розвитку Мохаммад Есламі. Він також підтверджував, що розшифрування відбуватиметься у Києві за участі міжнародних експертів, але остаточне рішення пообіцяв ухвалити після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну.

На борту літака Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули, 11 з них були українцями. 11 січня Іран визнав, що літак Boeing помилково збила іранська ракета, оскільки його сприйняли за ворожий об'єкт.