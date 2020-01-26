Спорт вне политики: Минкульт объяснил позицию Киева относительно совместного проведения Чемпионата Европы с россиянами, фото — "24 канал"

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Ракурс

Украина не намерена проводить совместно с Россией женский Чемпионат Европы по гандболу 2026 года.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины обнародовало в Фейсбук официальный ответ относительно информации российских СМИ, которые ранее сообщили о такой возможности.

Накануне проведение совместного с Украиной или Белоруссией турнира предположил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. По его словам, стороны якобы уже обсуждали такую ​​возможность.

Мы не намерены проводить совместно с Россией женский Чемпионат Европы по гандболу 2026 года. Никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации не велось и не ведется. Информация о возможности подачи заявки является недостоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором, — так ответили россиянам в Минкульте.

На проведение ЧЕ-2024 претендовали Россия, Австрия, Венгрия и Швейцария. Последние три страны направили совместную заявку, которая и выиграла. В этом году турнир также проведут две страны — Дания и Норвегия, а в 2022 году — сразу три (Словения, Черногория и Северная Македония).

В связи с преобладанием общих заявок, россиянин Шишкарев и предложил провести чемпионат-2026 вместе с Белоруссией или Украиной. Он также заявлял в росСМИ, что турнир «ускорит интеграционные процессы, а спорт может внести большой вклад в мир».

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