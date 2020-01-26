Спорт поза політикою: Мінкульт пояснив позицію Києва щодо спільного проведення Чемпіонату Європи із росіянами, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n132673-spilnyy-chempionat-iz-rosiieu-minkult-poyasnyv-pozyciu-kyieva.html

Ракурс

Україна не має наміру проводити спільно з Росією жіночий Чемпіонат Європи з гандболу 2026 року.

Міністерство культури, молоді та спорту України оприлюднило у Фейсбук офіційну відповідь щодо інформації російських ЗМІ, які раніше повідомили про таку можливість.

Напередодні проведення спільного з Україною чи Білоруссю турніру припустив президент Федерації гандболу Росії Сергій Шишкарьов. За його словами, сторони, нібито, вже обговорювали таку ймовірність.

Ми не маємо наміру проводити спільно з Росією жіночий Чемпіонат Європи з гандболу 2026 року. Жодних переговорів про проведення спільних чемпіонатів з представниками Російської Федерації не велося і не ведеться. Інформація щодо можливості подання заявки є недостовірною. Неприйнятно проводити спільні заходи із країною-агресором, — так відповіли росіянам в Мінкульті.

На проведення ЧЄ-2024 претендували Росія, Австрія, Угорщина і Швейцарія. Останні три країни направили спільну заявку, якій і віддали перевагу. Цього року турнір також братимуть дві країни — Данія і Норвегія, а в 2022 році — відразу три (Словенія, Чорногорія і Північна Македонія).

У зв’язку з перевагою спільних заявок, росіянин Шишкарьов і запропонував провести чемпіонат-2026 разом з Білорусією або Україною. Він також заявляв у росЗМІ, що «прискоряться інтеграційні процеси, а спорт може внести великий внесок у мир».

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