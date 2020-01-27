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Ракурс
Новости России: мать постирала младенца в машинке, ребенок погиб, фото —- Газета.Ru

В России мать постирала младенца в машинке, ребенок погиб

27 янв 2020, 10:30
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Жительница города Талица Свердловской области России постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.

Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды, сообщает E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Муж и трое старших детей спали. У женщины произошли преждевременные роды и она совершила преступление — почему-то положила новорожденную девочку в машинку-автомат.

Утром мужчина начал собирать старшего ребенка в школу, среднего — в детсад. Жена была в крови. Он увидел всю эту картину и обратился в полицию. Женщина работает в парикмахерской, у нее трое детей.

Полиция ожидает результатов экспертизы, которая установит, был ли ребенок мертвым при рождении или умер в стиралке. От этого будет зависеть уголовная статья. Российские правоохранители пока не комментируют произошедшее.

«Ракурс» сообщал об ужасном убийстве в Киеве. 4 января тела 19-летней и 16-летней девушек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Кирилловской в​​ Подольском районе столицы. Собственница квартиры нашла тела в шкафу на балконе. Подозреваемых задержали 6 января на железнодорожном вокзале в Одессе. Ими оказались ранее неоднократно судимый 34-летний житель Волыни Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая из Кировоградской области.


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