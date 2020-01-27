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Ракурс
Новини Росії: мати випрала немовля у машинці, дитина загинула, фото — Газета.Ru

В Росії мати випрала немовля у машинці, дитина загинула

27 січ 2020, 10:30
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Мешканка міста Таліца Свердловської області Росії випрала новонароджену дитину у пральній машині.

Місцеві жителі розповідають, що у жінки почалися передчасні пологи, повідомляє E1 з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Інцидент трапився в благополучній багатодітній родині. Чоловік і троє старших дітей спали. У жінки трапилися передчасні пологи і вона здійснила злочин — чомусь поклала новонароджену дівчинку у машинку-автомат.

Вранці чоловік почав збирати старшу дитину в школу, середню — в дитсадок. Дружина була в крові. Він побачив всю цю картину і звернувся в поліцію. Жінка працює в перукарні, у неї троє дітей.

Поліція очікує на результати експертизи, яка встановить, чи була дитина мертвою при народженні або ж померла в пральці. Від цього буде залежати кримінальна стаття.

Російські правоохоронці наразі не коментують подію.

«Ракурс» повідомляв про жахливе убивство у Києві. 4 січня тіла 19-річної та 16-річної дівчат з ознаками насильницької смерті виявили в квартирі на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці. Власниця знайшла тіла у шафі на балконі. Підозрюваних затримали на залізничному вокзалі Одеси. Ними виявилися раніше неодноразово судимий 34-річний житель Волині Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька із Кіровоградської області.


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