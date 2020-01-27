Новини Росії: мати випрала немовля у машинці, дитина загинула, фото — Газета.Ru

https://racurs.ua/ua/n132689-v-rosiyi-maty-vyprala-nemovlya-u-mashynci-dytyna-zagynula.html

Ракурс

Мешканка міста Таліца Свердловської області Росії випрала новонароджену дитину у пральній машині.

Місцеві жителі розповідають, що у жінки почалися передчасні пологи, повідомляє E1 з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Інцидент трапився в благополучній багатодітній родині. Чоловік і троє старших дітей спали. У жінки трапилися передчасні пологи і вона здійснила злочин — чомусь поклала новонароджену дівчинку у машинку-автомат.

Вранці чоловік почав збирати старшу дитину в школу, середню — в дитсадок. Дружина була в крові. Він побачив всю цю картину і звернувся в поліцію. Жінка працює в перукарні, у неї троє дітей.

Поліція очікує на результати експертизи, яка встановить, чи була дитина мертвою при народженні або ж померла в пральці. Від цього буде залежати кримінальна стаття.

Російські правоохоронці наразі не коментують подію.

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