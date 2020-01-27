На Львовщине чиновники незаконно вырубили сотни деревьев. Фото: brovary.net.ua

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Во Львовской области чиновники райгосадминистрации и объединенной территориальной общины незаконно рубали древесину.

Правоохранители установили, что председатель Жидачевской районного государственной администрации издал незаконный ордер на вырубку 288 деревьев вблизи автомобильной дороги, что входит в Ходоривскую ОТО. Председатель объединенной территориальной общины не передал 450 куб. м древесины учреждениям социальной сферы. Спиленные деревья продали частной фирме за 530 тыс. грн. Об этом 27 января сообщил Офис генерального прокурора.

В целом незаконные действия должностных лиц нанесли окружающей среде ущерб почти на 2 млн грн. Председателю РГА уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и голове ОТГ за ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Обоим инкриминируют участие в схеме по вырубке лесов и присвоению древесины. Вскоре суд изберет злоумышленникам меру пресечения.

Напомним, во Львовской области руководитель областного коммунального лесхоза требовал взятки от руководителей районных подразделений. Ежемесячно руководители дочерних предприятий имели «передавать» для него ориентировочно 30−40 тыс грн. Деньги они получали за счет незаконной реализации древесины.