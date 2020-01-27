На Львівщині чиновники незаконно вирубали сотні дерев. Фото: brovary.net.ua

https://racurs.ua/ua/n132702-na-lvivschyni-chynovnyky-nezakonno-vyrubaly-sotni-derev.html

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У Львівській області чиновники райдержадміністрації та об'єднаної територіальної громади незаконно вирубували деревину.

Правоохоронці встановили, що голова Жидачівської районного державної адміністрації видав незаконний ордер на вирубку 288 дерев поблизу автомобільної дороги, що входить до Ходорівської ОТГ. Голова об'єднаної територіальної громади не передав 450 куб. м деревини закладам соціальної сфери. Спиляні дерева продали приватній фірмі за 530 тис. грн. Про це 27 січня повідомив Офіс генерального прокурора.

Загалом незаконні дії посадовців спричинили навколишньому середовищу шкоду на майже 2 млн грн. Голові РДА вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і голові ОТГ за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Обом інкримінують участь у схемі з вирубки лісів і привласнення деревини. Незабаром суд обере зловмисникам міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львівській області керівник обласного комунального лісгоспу вимагав хабарі від керівників районних підрозділів. Щомісяця керівники дочірніх підприємств мали «передавати» для нього орієнтовно 30−40 тис грн. Гроші вони отримували за рахунок незаконної реалізації деревини.