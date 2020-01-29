Давление на судей: правозащитники внесли Рябошапку в список "разжигателей ненависти", фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n132840-pravozaschitniki-vnesli-ryaboshapku-v-spisok-razjigateley-nenavisti.html

Ракурс

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка оказался в списке лиц, высказывания или действия которых раскритиковало Международное общество прав человека.

Украинская секция этой правозащитной организации внесла в отчет за 2019 год заявления Рябошапки в одном из интервью. Их назвали такими, которые «давят на судей».

Международное общество прав человека в прошлом году работало над проектом «Масс-медиа, формирование мнения, права человека в странах Восточного партнерства и России», в рамках которого изучало проблематику распространения недостоверной информации и разжигание ненависти в СМИ. В итоговом отчете, который опубликовала сегодня «Судебная власть», примером давления на суд называется интервью генпрокурора в ноябре 2019 года.

В нем отмечалось, что украинская Фемида «так и осталась закрытой кастой, в которой несколько фамилий фактически управляют судебной системой». Рябошапка высказался тогда о необходимости более радикально преследовать (с помощью Уголовного процессуального кодекса) противников президентского перезагрузки Высшего совета правосудия — органа, который отвечает за отбор и увольнение судей.

ВСП назвал заявления Рябошапки попыткой дискредитировать судебную систему и повлиять на себя, чтобы управлять ею вручную.

Речь шла о дебатах вокруг законопроекта Зеленского № 1008, который вводил новую судебную реформу в Украине. В частности, подписанный главой государства в начале ноября закон предусматривает сокращение количества судей Верховного суда вдвое, изменение дисциплинарных процедур в отношении судей, полную замену Высшей квалификационной судей и создание комиссии по этике при Высшем совете правосудия. Вводится новый порядок формирования ВККС.

Международное общество прав человека, подытоживая отчет, отмечает, что в своей практике Европейский суд по правам человека указывает, что «работа судов, выступающих гарантами справедливости, должна пользоваться общественным доверием, а значит, должна быть защищена от необоснованных публичных нападений, безосновательной и деструктивной критики».