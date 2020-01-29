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Ракурс
Тиск на суддів: правозахисники внесли Рябошапку до списку "розпалювачів ненависті", фото — "24 канал"

Правозахисники внесли Рябошапку до списку «розпалювачів ненависті»

29 січ 2020, 15:40
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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка опинився у переліку осіб, висловлювання чи дії яких розкритикувало Міжнародне товариство прав людини.

Українська секція цієї правозахисної організації внесла у звіт за 2019 рік заяви Рябошапки в одному із інтерв’ю. Їх назвали такими, що «тиснуть на суддів».

Міжнародне товариство прав людини торік працювало над проектом «Мас-медіа, формування думки, права людини в країнах Східного партнерства і Росії», в межах якого вивчало проблематику поширення недостовірної інформації і розпалювання ненависті в ЗМІ. У підсумковому звіті, який опублікувала сьогодні «Судова влада», прикладом тиску на суд називається інтерв’ю генпрокурора у листопаді 2019 року.

У ньому зазначалося, що українська Феміда «так і залишилася закритою кастою, де кілька прізвищ фактично управляють судовою системою». Рябошапка висловився тоді про необхідність більш радикально переслідувати (за допомогою Кримінального процесуального кодексу) противників президентського перезавантаження Вищої ради правосуддя (ВРП) — органу, який відповідає за відбір і звільнення суддів.

ВРП назвала заяви Рябошапки спробою дискредитувати судову систему і вплинути на себе, аби керувати нею вручну.

Йшлося про дебати навколо законопроекту Зеленського № 1008, який запроваджував нову судову реформу в Україні. Зокрема, підписаний главою держави на початку листопада закон передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду вдвічі, зміну дисциплінарних процедур стосовно суддів, повну заміну Вищої кваліфкомісії суддів та створення комісії з етики при Вищій раді правосуддя. Запроваджується новий порядок формування ВККС, за яким призначення на посади 12 членів комісії здійснюватиметься ВРП.

Міжнародне товариство прав людини, підсумовуючи звіт, відзначає, що у своїй практиці Європейський суд з прав людини вказує, що «робота судів, які виступають гарантами справедливості і відіграють основну роль в державі, повинна користуватися громадською довірою, а отже, повинна бути захищена від необґрунтованих публічних нападів, безпідставної і деструктивної критики».

Джерело: Ракурс


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