Зеленский объявил 2020 год годом математики в Украине. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, объявил 2020/2021 учебный год годом математического образования в Украине.

Решение должно обеспечить равный доступ школьников к современному и качественному математическому образованию, сформировать у них надлежащий уровень математической компетентности. Об этом говорится в указе президента № 31 от 30 января, который опубликован на сайте главы государства.

Кабинету министров президент поручил обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году года математического образования в Украине.

Следовательно, правительство должно позаботиться о повышении качества учебников и учебных пособий по математике, разработать электронные учебные ресурсы, направленные на развитие математической компетентности учащихся. Кроме того, должны быть созданы условия для обеспечения современного уровня преподавания математических дисциплин, в частности с применением эффективных технологий формирования и развития математической компетентности учащихся.

Комплект мер также предусматривает:

создание в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе для учеников, которые нуждаются в дополнительной поддержке в освоении предмета;

проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике, направленных на решение математических задач с поиском нестандартных подходов;

содействие созданию образовательных площадок для изучения математики на базе публичных библиотек.

Ранее сообщалось, что русскоязычные классы в Украине с пятого года обучения переведут на украинский. Для этого учителей русскоязычных школ отправят на курсы повышения квалификации и даже сделают для них летнюю школу.