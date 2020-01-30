Зеленський оголосив 2020 рік роком математики в Україні. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n132919-zelenskyy-ogolosyv-2020-2021-navchalnyy-rik-rokom-matematyky-v-ukrayini.html

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Володимир Зеленський, президент України, оголосив 2020/2021 навчальний рік роком математичної освіти в Україні.

Рішення повинно забезпечити рівний доступ українських школярів до сучасної і якісної математичної освіти, сформувати у них належний рівень математичної компетентності. Про це йдеться в указі президента № 31 від 30 січня, який опублікований на сайті глави держави.

Кабінету міністрів президент доручив забезпечити розробку та затвердити комплекс заходів щодо проведення в 2020/2021 навчальному році року математичної освіти в Україні.

Відтак, уряд повинен подбати про підвищення якості підручників та навчальних посібників з математики, розробити електронні навчальні ресурси, спрямовані на розвиток математичної компетентності учнів. Крім того, повинні бути створені умови для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку математичної компетентності учнів.

Комплект заходів також передбачає:

створення у закладах загальної середньої освіти умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;

проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики, спрямованих на розв’язання математичних задач із пошуком нестандартних підходів;

сприяння створенню освітніх майданчиків для вивчення математики на базі публічних бібліотек.

Раніше повідомлялося, що російськомовні класи в Україні з п’ятого року навчання переведуть на українську. Для цього вчителів російськомовних шкіл відправлять на курси з підвищення кваліфікації та навіть зроблять для них літню школу.