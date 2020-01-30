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Инцидент произошел сегодня утром, фото: Aktu.cz

Мужчина с ножом пытался прорваться в здание парламента Чехии (ФОТО)

30 янв 2020, 17:39
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В здание Палаты депутатов Чехии, где проходило заседание нижней палаты парламента сегодня утром пытался прорваться вооруженный ножом 31-летний мужчина.

В момент задержания он напал на одного из присутствующих там правоохранителей, сообщает издание Novinky.cz.

В результате инцидента никто не пострадал.

Я протестую против этой системы, — заявил задержанный мужчина, когда его вели к полицейскому автомобилю.

Задержанного доставили в отделение полиции для допроса и установления обстоятельств инцидента.

Впоследствии правоохранители опубликовали фото изъятых у него предметов — оказалось, что нападавший был вооружен двумя ножами и телескопической дубинкой.

Изъятые у задержанного предметы, фото: Полиция Чехии

В полиции отмечают, что даже если бы он смог пройти мимо правоохранителей на входе, добраться до народных избранников злоумышленнику, скорее всего, не удалось бы из-за установленных внутри здания рамок и другого оборудования для обнаружения опасных предметов.

Напомним, столицу Чехии Прагу 28 января накрыла мощная буря.


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