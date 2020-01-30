Інцидент стався сьогодні вранці, фото: Aktu.cz

https://racurs.ua/ua/n132927-cholovik-z-nojem-namagavsya-prorvatysya-do-budivli-parlamentu-chehiyi-foto.html

Ракурс

До будівлі Палати депутатів Чехії, де відбувалося засідання нижньої палати парламенту сьогодні вранці намагався прорватися озброєний ножем 31-річний чоловік.

У момент затримання він напав на одного з присутніх там правоохоронців, повідомляє видання Novinky.cz.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Я протестую проти цієї системи, — заявив затриманий чоловік, коли його вели до поліцейського автомобіля.

Затриманого доставили до відділку поліції для допиту та встановлення обставин інициденту.

Згодом правоохоронці опублікували фото вилучених у нього предметів — виявилося, що нападник був озброєний двома ножами та телескопічним кийком.

У поліції зазначають, що навіть якщо б він зміг пройти повз правоохоронців на вході, дістатися народних обранців зловмисникові, скоріше за все, не вдалося б через встановлені всередині будівлі рамки та інше обладнання для виявлення небезпечних предметів.

Нагадаємо, столицю Чехії Прагу 28 січня накрила потужна буря.