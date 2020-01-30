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Інцидент стався сьогодні вранці, фото: Aktu.cz
Чоловік з ножем намагався прорватися до будівлі парламенту Чехії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132927-cholovik-z-nojem-namagavsya-prorvatysya-do-budivli-parlamentu-chehiyi-foto.htmlРакурс
До будівлі Палати депутатів Чехії, де відбувалося засідання нижньої палати парламенту сьогодні вранці намагався прорватися озброєний ножем 31-річний чоловік.
У момент затримання він напав на одного з присутніх там правоохоронців, повідомляє видання Novinky.cz.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Я протестую проти цієї системи, — заявив затриманий чоловік, коли його вели до поліцейського автомобіля.
Затриманого доставили до відділку поліції для допиту та встановлення обставин інициденту.
Згодом правоохоронці опублікували фото вилучених у нього предметів — виявилося, що нападник був озброєний двома ножами та телескопічним кийком.
У поліції зазначають, що навіть якщо б він зміг пройти повз правоохоронців на вході, дістатися народних обранців зловмисникові, скоріше за все, не вдалося б через встановлені всередині будівлі рамки та інше обладнання для виявлення небезпечних предметів.
Нагадаємо, столицю Чехії Прагу 28 січня накрила потужна буря.
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