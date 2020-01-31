Китайский коронавирус серьезно угрожает экономике. Фото:

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Китайский коронавирус 2019-nСov может быть опаснее для мировой экономики, чем финансовый кризис 2008—2010 годов.

Эпидемия вируса обрушилась неожиданно для всех и уже негативно отразилась на некоторых важных индикаторах будущего развития экономики. Опасность таится в том, что никто не предвидел появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. Об этом говорится в расследовании рейтингового агентства Moody’s.

Пандемия коронавируса может быть более существенной опасностью, чем глобальный финансовый кризис или великая рецессия 2008−2009 годов — говорится в аналитическом исследовании.

По словам экспертов, коронавирус не только быстро распространяется по миру, но и имеет индикаторы, влияющие на ближайшие перспективы мировой экономики. Из-за вспышки болезни уже меняются цены на промышленные металлы. С начала вспышки коронавируса, ценовой индекс промышленных металлов Moody’s упал на 7,1%. На 10,4% снизилась цена на медь, никель подешевел на 8,7%, цинк — на 7,3%, алюминий — на 3,5%.

Напомним, в Великобритании уже зафиксировали два положительных теста на коронавирус. Оба зараженных вирусом являются членами одной семьи, сейчас им оказывается специализированная медицинская помощь.