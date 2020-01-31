Китайський коронавірус серйозно загрожує економіці. Фото:

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Китайський коронавірус 2019-nСov може бути небезпечнішим для світової економіки, ніж фінансова криза 2008−2010 років.

Епідемія вірусу прийшла несподівано для всіх і вже негативно позначилася на деяких важливих індикаторах майбутнього розвитку економіки. Небезпеку фахівці бачать у тому, що ніхто не передбачав появи потенційно спустошливої пандемії на початку 2020 року. Про це йдеться в розслідуванні рейтингового агентства Moody’s.

Пандемія коронавірусу може бути більш суттєвою небезпекою, ніж глобальна фінансова криза або велика рецесія 2008−2009 років — йдеться в аналітичному дослідженні.

За словами експертів, коронавірус не лише швидко поширюється світом, але й має індикатори, що впливають на найближчі перспективи світової економіки. Через спалах хвороби вже змінюються ціни на промислові метали. З початку спалаху коронавірусу, ціновий індекс промислових металів moody’s впав на 7,1%. На 10,4% знизилася ціна на мідь, нікель подешевшав на 8,7%, цинк — на 7,3%, алюміній — на 3,5%.

Нагадаємо, у Великій Британії вже зафіксовали два позитивних тести на коронавірус. Обидва заражених вірусом є членами однієї сім’ї, зараз їм надається спеціалізована медична допомога.