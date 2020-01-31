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Ракурс
Акцизная марка. Фото: Минфин

Акцизные марки теперь можно проверить с помощью онлайн-сервиса

31 янв 2020, 15:23
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Акцизные марки в Украины теперь можно проверять с помощью электронного онлайн-сервиса, который запустила Государственная налоговая служба (ГНС) Украины совместно с Министерством финансов. Сервисом «Поиск акцизной марки» может воспользоваться любой украинец.

С помощью данного сервиса можно быстро проверить легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, сообщает пресс-служба ГНС.

Также сервис позволяет проводить общественный контроль оборота подакцизных товаров.

Данный онлайн-сервис позволяет отследить происхождение акцизной марки, узнать дату ее выдачи и название предприятия, которое ее получило.

В настоящее время электронный сервис работает в тестовом режиме. Ознакомиться с его работой можно здесь.

Источник: Ракурс


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