Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Акцизна марка. Фото: Мінфін

Акцизні марки тепер можна перевірити за допомогою онлайн-сервісу

31 січ 2020, 15:23
999

Акцизні марки в Україні тепер можна перевіряти за допомогою електронного онлайн-сервісу, який запустила Державна податкова служба (ДПС) України спільно з Міністерством фінансів. Сервісом «Пошук акцизної марки» може скористатися будь-який українець.

За допомогою даного сервісу можна швидко перевірити легальність походження алкогольних напоїв і тютюнових виробів, повідомляє прес-служба ДПС.

Також сервіс дозволяє проводити громадський контроль обігу підакцизних товарів.

Даний онлайн-сервіс дозволяє відстежити походження акцизної марки, дізнатися дату її видачі та назву підприємства, яке її отримало.

Наразі електронний сервіс працює у тестовому режимі. Ознайомитися із його роботою можна тут.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Тягнуть час: Верховний суд на прохання уряду переніс розгляд справи про гроші Суркісів у «ПриватБанку»

Верховний суд знову переніс розгляд справи про гроші Суркісів в «ПриватБанку». Феміда ухвалила таке рішення на прохання уряду. Рішення у справі про гроші Суркісів вплине на кінцевий вердикт щодо законності націоналізації «ПриватБанку»

Новини України
15:49

Смертельний коронавірус дістався до Великої Британії

Смертельний коронавірус дістався до британських берегів. У Великій Британії вже зафіксовано два випадки зараження небезпечною інфекцією. Обидва заражених є членами однієї сім’ї, їм надається спеціалізована медична допомога

Світові новини
13:06