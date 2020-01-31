Акцизні марки тепер можна перевірити за допомогою онлайн-сервісу

Акцизна марка. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n132976-akcyzni-marky-teper-mojna-pereviryty-za-dopomogou-onlayn-servisu.html

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Акцизні марки в Україні тепер можна перевіряти за допомогою електронного онлайн-сервісу, який запустила Державна податкова служба (ДПС) України спільно з Міністерством фінансів. Сервісом «Пошук акцизної марки» може скористатися будь-який українець.

За допомогою даного сервісу можна швидко перевірити легальність походження алкогольних напоїв і тютюнових виробів, повідомляє прес-служба ДПС.

Також сервіс дозволяє проводити громадський контроль обігу підакцизних товарів.

Даний онлайн-сервіс дозволяє відстежити походження акцизної марки, дізнатися дату її видачі та назву підприємства, яке її отримало.

Наразі електронний сервіс працює у тестовому режимі. Ознайомитися із його роботою можна тут.