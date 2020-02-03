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Юлия Мендель: Фото: rezonans.info

Богатые слуги бедного народа: какая зарплата у пресс-секретаря президента

3 фев 2020, 20:24
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Зарплаты министров новой формации не укладываются в головах многих украинцев, ведь некоторым гражданам придется работать месяцы или даже годы, чтобы накопить месячные доходы членов правительства. Журналисты решили выяснить, а какие зарплаты получают молодые слуги народа из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Первой «ласточкой» в этом списке стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая с июня по декабрь 2019 года официально получила зарплату в размере 370 563, 02 грн. Об этом сообщают УНН, ссылаясь на информацию, полученную от Государственного управления делами.

Несложно сосчитать, что ежемесячно Мендель получала зарплату около 53 тыс. грн.

В ответе на запрос также указано, что с 1 января 2020 года зарплата пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 грн.

Как известно, Мендель была назначена на должность пресс-секретаря президента Украины 3 июня 2019 года. Неоднократно Мендель попадала в неловкие ситуации и конфузы. Так чиновница несколько раз путала Литву и Латвию, а Торонто и вовсе назвала столицей Канады.


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