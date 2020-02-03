Юлія Мендель: Фото: rezonans.info

https://racurs.ua/ua/n133114-bagati-slugy-bidnogo-narodu-yaka-zarplata-u-pres-sekretarya-prezydenta.html

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Зарплати міністрів нової формації не вкладаються у головах багатьох українців, адже деяким громадянам доведеться працювати місяці або навіть роки, щоб накопичити місячні доходи членів уряду. Журналісти вирішили з’ясувати, а які ж зарплати отримують молоді слуги народу з оточення президента України Володимира Зеленського.

Першою «ластівкою» в цьому списку стала прес-секретар президента Юлія Мендель, яка з червня по грудень 2019 офіційно отримала зарплату в розмірі 370 563, 02 грн. Про це повідомляють УНН, посилаючись на інформацію, отриману від Державного управління справами.

Нескладно порахувати, що щомісяця Мендель отримувала зарплату близько 53 тис. грн.

У відповіді на запит також зазначено, що з 1 січня 2020 року зарплата прес-секретаря президента України становить 27 187 грн.

Як відомо, Мендель була призначена на посаду прес-секретаря президента України від 3 червня 2019 року. Неодноразово Мендель потрапляла у незручні ситуації і конфузи. Так чиновниця кілька разів плутала Литву і Латвію, а Торонто назвала столицею Канади.