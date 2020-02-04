Фермер с помощью трактора изобразил коронавирус на поле (ФОТО)https://racurs.ua/n133125-fermer-s-pomoschu-traktora-izobrazil-koronavirus-na-pole-foto.htmlРакурс
Коронавирус на поле решил изобразить Дарио Гамбарини, фермер и художник из Италии.
Он создал рисунок с помощью трактора и плуга. Об этом сообщает агентство ANSA.
Под Вероной мужчина организовал необычную работу. Она посвящена вспышке коронавируса 2019-nCoV.
Гамбарини изобразил китайские иероглифы. Он написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга. Мужчина захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.
В социальных сетях комментируют инициативу Дарио Гамбарини. Фоловеры заявили, что в восторге от рисунка.
Круто !, Сколько времени ушло ?, Новая туристическая местность, Еще коронавируса только на поле не хватало, — высказались в соцсетях.
Напомним, вспышку пневмонии неустановленного происхождения зафиксировали в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. По состоянию на 4 февраля от заболевания умерли 426 человек. Заболели во всем мире более 20 тыс. человек.