Фермер изобразил с помощью трактора коронавирус на поле, фото: pixabay

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Ракурс

Коронавирус на поле решил изобразить Дарио Гамбарини, фермер и художник из Италии.

Он создал рисунок с помощью трактора и плуга. Об этом сообщает агентство ANSA.

Под Вероной мужчина организовал необычную работу. Она посвящена вспышке коронавируса 2019-nCoV.

Гамбарини изобразил китайские иероглифы. Он написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга. Мужчина захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.

В социальных сетях комментируют инициативу Дарио Гамбарини. Фоловеры заявили, что в восторге от рисунка.

Круто !, Сколько времени ушло ?, Новая туристическая местность, Еще коронавируса только на поле не хватало, — высказались в соцсетях.

Напомним, вспышку пневмонии неустановленного происхождения зафиксировали в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. По состоянию на 4 февраля от заболевания умерли 426 человек. Заболели во всем мире более 20 тыс. человек.