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Фермер зобразив за допомогою трактора коронавірус на полі, фото: pixabay

Фермер за допомогою трактора зобразив коронавірус на полі (ФОТО)

4 лют 2020, 09:27
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Коронавірус на полі вирішив зобразити Даріо Гамбаріні, фермер та художник з Італії.

Він створив малюнок за допомогою трактора і плуга. Про це повідомляє агентство ANSA.

Під Вероною чоловік організував незвичайну роботу. Вона присвячена спалаху коронавірусу 2019-nCoV.

Гамбаріні зобразив китайські ієрогліфи. Він написав назву вірусу латинськими літерами за допомогою трактора і плуга. Чоловік захотів привернути увагу до боротьби з 2019-nCoV.

Фермер зобразив за допомогою трактора коронавірус на полі, фото: ANSA

У соціальних мережах коментують ініціативу Даріо Гамбаріні. Фоловери заявили, що вражені малюнком.

Круто!, Скільки часу пішло?, Нова туристична місцина, Ще коронавірусу тільки на полі не вистачало, — висловились у соцмережах.

Нагадаємо, спалах пневмонії невстановленого походження зафіксували наприкінці грудня 2019 року. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу — 2019-nCoV. Вірус передається від людини до людини. Станом на 4 лютого від захворювання вже померли 426 людей. Захворіли у всьому світі понад 20 тис. осіб.


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