Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВРУ рассматривает законопроект об уменьшении количества народных депутатов. Фото: Николая Белокопытова

Верховная Рада рассматривает законопроект об уменьшении количества народных депутатов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 фев 2020, 10:05
999

Третья сессия Верховной Рады IX созыва открылась сегодня, 4 февраля. Она продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.

Народные депутаты после объявлений, заявлений, сообщений и предложений от депутатских фракций и групп, начнут работу с кадровых вопросов. Они планируют уволить Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначить на эту должность Дениса Шмыгаля. Об этом сообщается в повестке дня, которая опубликована на веб-странице парламента.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект № 1017 «О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Предлагается уменьшить состав парламентариев до 300 человек.

Также в первый день работы новой сессии Верховная Рада может определиться относительно дальнейшей работы над четырьмя законопроектами о внесении изменений в Конституцию, инициированных президентом Владимиром Зеленским. Предлагается внести изменения в ст. 106 (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР), ст. 93 (в отношении законодательной инициативы народа), ст. 85 и 101 (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины), ст. 81 (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата).

В первом чтении народные избранники рассмотрят проект закона № 1111 «О финансовом лизинге», № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов». Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты № 2513 «О внесении изменений в УКУ относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», № 2241 «О внесении изменений в ст. 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря».

Напомним, ВРУ на этой неделе рассмотрит изменения в Конституцию относительно введения в Украине пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Верховная Рада рассматривает законопроект об уменьшении количества народных депутатов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Украинский парламент сегодня рассматривает проект закона об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек. Также ВРУ может уволить с должности министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить на ее место Дениса Шмыгаля

Новости Украины
10:05

«Слуги народа» из профильного комитета Рады разгромили правительственный законопроект о дезинформации

Руководство профильного комитета Рады разгромило правительственный законопроект о дезинформации. Шесть нардепов из «Слуги народа» раскритиковали закон, назвав его наступлением на свободу слова. Подписали обращение все руководители комитета

Новости Украины
20:34   3 фев
1432