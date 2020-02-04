ВРУ рассматривает законопроект об уменьшении количества народных депутатов. Фото: Николая Белокопытова

https://racurs.ua/n133126-verhovnaya-rada-rassmatrivaet-zakonoproekt-ob-umenshenii-kolichestva-narodnyh-deputatov.html

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Третья сессия Верховной Рады IX созыва открылась сегодня, 4 февраля. Она продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.

Народные депутаты после объявлений, заявлений, сообщений и предложений от депутатских фракций и групп, начнут работу с кадровых вопросов. Они планируют уволить Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначить на эту должность Дениса Шмыгаля. Об этом сообщается в повестке дня, которая опубликована на веб-странице парламента.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект № 1017 «О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Предлагается уменьшить состав парламентариев до 300 человек.

Также в первый день работы новой сессии Верховная Рада может определиться относительно дальнейшей работы над четырьмя законопроектами о внесении изменений в Конституцию, инициированных президентом Владимиром Зеленским. Предлагается внести изменения в ст. 106 (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР), ст. 93 (в отношении законодательной инициативы народа), ст. 85 и 101 (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины), ст. 81 (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата).

В первом чтении народные избранники рассмотрят проект закона № 1111 «О финансовом лизинге», № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов». Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты № 2513 «О внесении изменений в УКУ относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», № 2241 «О внесении изменений в ст. 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря».

Напомним, ВРУ на этой неделе рассмотрит изменения в Конституцию относительно введения в Украине пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов.