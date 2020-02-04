ВРУ розглядає законопроект про зменшення кількості народних депутатів. Фото: Миколи Білокопитова

https://racurs.ua/ua/n133126-verhovna-rada-rozglyadaie-zakonoproekt-pro-zmenshennya-kilkosti-narodnyh-deputativ-translyaciya.html

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Третя сесія Верховної Ради IX скликання відкрилася сьогодні, 4 лютого. Вона триватиме з 4 лютого по 17 липня 2020 року.

Народні депутати після оголошень, заяв, повідомлень і пропозиції від депутатських фракцій і груп, розпочнуть роботу з кадрових питань. Вони планують звільнити Альону Бабак із посади міністра розвитку громад та територій і призначити на цю посаду Дениса Шмигаля. Про це повідомляється у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці парламенту.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроект № 1017 «Про внесення змін до ст. 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)». Пропонується зменшити склад парламентарів до 300 осіб.

Також у перший день роботи нової сесії Верховна Рада може визначитися щодо подальшої роботи над чотирма законопроектами про внесення змін до Конституції, ініційованими президентом Володимиром Зеленським. Пропонується внести зміни до ст. 106 (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ та директора ДБР), ст. 93 (щодо законодавчої ініціативи народу), ст. 85 та 101 (щодо уповноважених Верховної Ради України), ст. 81 (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата).

У першому читанні обранці розглянуть проект закону № 1111 «Про фінансовий лізинг», № 2379 «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів». У другому читанні будуть розглянуті законопроекти № 2513 «Про внесення змін до ККУ щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», № 2241 «Про внесення зміни до ст. 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину».

Нагадаємо, ВРУ цього тижня розглядатиме зміни до Конституції щодо запровадження в Україні пропорційної виборчої системи та зменшення кількості народних депутатів.