Обвинительный акт в отношении Гладковского скоро передадут в суд. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n133238-obvinitelnyy-akt-v-otnoshenii-gladkovskogo-skoro-peredadut-v-sud-ryaboshapka.html

Ракурс

Олег Гладковский, бывший первый заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны, подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных. Вскоре обвинительный акт в отношении Гладковского будет передан в суд.

Уголовное производство в отношении Гладковского, как и в отношении 13 других бывших народных депутатов, будет передано в судебные инстанции. Об этом в среду, 5 февраля, рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время трансляции заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады.

О сроках передачи уголовного производства в суд генеральный прокурор Руслан Рябошапка не рассказал.

Как писал «Ракурс», Высший антикоррупционный суд 20 декабря разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Как известно, Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларирование недостоверных данных (ч. 2 ст. 364 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины). В результате действий Гладковского государству был нанесен ущерб на более 10,6 млн грн. Кроме того, экс-чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи недвижимости в Киеве в 2016—2018 годах в сумме 164,5 тыс. долл.