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Ракурс
Обвинувальний акт щодо Гладковського скоро передадуть до суду. Фото: Офіс президента

Обвинувальний акт щодо Гладковського скоро передадуть до суду — Рябошапка

5 лют 2020, 17:51
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Олег Гладковський, колишній перший заступник голови Ради національної безпеки і оборони, підозрюється у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних даних. Незабаром обвинувальний акт щодо Гладковського буде переданий до суду.

Кримінальне провадження щодо Гладковського, як і щодо 13 інших колишніх народних депутатів, буде передано до судових інстанцій. Про це в середу, 5 лютого, розповів генеральний прокурор України Руслан Рябошапка під час трансляції засідання комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради.

Про терміни передачі кримінального провадження до суду генеральний прокурор Руслан Рябошапка не розповів.

Як писав «Ракурс», Вищий антикорупційний суд 20 грудня дозволив зняти електронний браслет з колишнього першого заступника голови Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Як відомо, Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 Кримінального кодексу України). Внаслідок дій Гладковського державі було завдано збитків на понад 10,6 млн грн. Окрім того, екс-чиновник не задекларував доходи дружини від здачі нерухомості в Києві у 2016−2018 роках у сумі 164,5 тис. дол.


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