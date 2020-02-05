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Ракурс
Полукилометровый спиртопровод нашли на границе с Молдовой, фото — ГНСУ

Полукилометровый спиртопровод нашли на границе с Молдовой (ФОТО)

5 фев 2020, 22:32
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На границе с Молдовой в Одесской области пограничники обнаружили и демонтировали подземный трубопровод. Подозревают, что им нелегально экспортировали спирт.

Длина своеобразного спиртопровода составляет примерно 500 м. Его обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда, которые получили оперативную информацию.

Как сообщила пресс-служба ГНСУ, спиртопровод начинался в полукилометре к границе. Полиэтиленовые трубы прикопали на незначительной глубине. В 20-миллиметровом трубопроводе нашли остатки жидкости с запахом спирта.

Пограничники подозревают, что спиртопровод проложили контрабандисты, которые качали в Украину спирт с территории так называемого Приднестровья.

Полукилометровый спиртопровод нашли на границе с Молдовой, фото — ГНСУ

Недавно «Ракурс» сообщал, что на границе Мексики и штата Калифорния обнаружили тоннель для контрабанды наркотиков длиной более 1,3 км. Тоннель, который пограничники назвали Baja metro («Низкая подземка»), соединял мексиканский город Тихуана с округом Сан-Диего в Калифорнии.

Его прорыли на глубине 21 м. Ширина тоннеля — около 60 см, высота потолка — 165 см. Внутри провели электричество, работала система вентиляции воздуха. Для более быстрого и удобного передвижения контрабандисты использовали вагонетки.

Источник: Ракурс


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