Полукилометровый спиртопровод нашли на границе с Молдовой, фото — ГНСУ

https://racurs.ua/n133258-polukilometrovyy-spirtoprovod-nashli-na-granice-s-moldovoy-foto.html

Ракурс

На границе с Молдовой в Одесской области пограничники обнаружили и демонтировали подземный трубопровод. Подозревают, что им нелегально экспортировали спирт.

Длина своеобразного спиртопровода составляет примерно 500 м. Его обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда, которые получили оперативную информацию.

Как сообщила пресс-служба ГНСУ, спиртопровод начинался в полукилометре к границе. Полиэтиленовые трубы прикопали на незначительной глубине. В 20-миллиметровом трубопроводе нашли остатки жидкости с запахом спирта.

Пограничники подозревают, что спиртопровод проложили контрабандисты, которые качали в Украину спирт с территории так называемого Приднестровья.

Недавно «Ракурс» сообщал, что на границе Мексики и штата Калифорния обнаружили тоннель для контрабанды наркотиков длиной более 1,3 км. Тоннель, который пограничники назвали Baja metro («Низкая подземка»), соединял мексиканский город Тихуана с округом Сан-Диего в Калифорнии.

Его прорыли на глубине 21 м. Ширина тоннеля — около 60 см, высота потолка — 165 см. Внутри провели электричество, работала система вентиляции воздуха. Для более быстрого и удобного передвижения контрабандисты использовали вагонетки.