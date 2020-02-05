Півкілометровий спиртопровід знайшли на кордоні з Молдовою, фото — ДПСУ

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Ракурс

На кордоні з Молдовою в Одеській області прикордонники знайшли і демонтували підземний трубопровід. Підозрюють, що ним нелегально експортували спирт.

Довжина своєрідного спиртопроводу складає приблизно 500 м. Його виявили прикордонники Білгород-Дністровського загону, які отримали оперативну інформацію.

Як повідомила прес-служба ДПСУ, спиртопровід розпочинався за півкілометра до кордону. Поліетиленові труби прикопали на незначній глибині. У 20-міліметровому трубопроводі знайшли залишки рідини із запахом спирту.

Прикордонники підозрюють, що спиртопровід проклали контрабандисти, які качали в Україну спирт із території так званого Придністров’я.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що на кордоні Мексики та штату Каліфорнія виявили тунель для контрабанди наркотиків довжиною понад 1,3 км. Тунель, який прикордонники назвали Baja metro («Низька підземка»), з'єднував мексиканське місто Тіхуана з округом Сан-Дієго в Каліфорнії.

Його прокопали на глибині 21 м. Ширина тунелю — приблизно 60 см, висота стелі — 165 см. Всередині тунелю провели електрику, працює система вентиляції повітря. Для більш швидкого і зручного пересування контрабандисти використовували цілу мережу залізниць з вагонетками.