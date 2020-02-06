ГБР сообщило о подозрении экс-следователю из Киева. Фото: ua.news

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в делах Майдана бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве.

Следователи установили, что экс-правоохранитель незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части столицы. Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Экс-следователя подозревают в совершении преступлении, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

ГБР проверяет правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района столицы при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер против 11 майдановцев в период 18−19 февраля 2014 года.

Напомним, в подразделение Государственного бюро расследований, которое занимается расследованием «дел Майдана», приняли 32 новых следователей. Все они будут работать в третьем управлении организации досудебных расследований.