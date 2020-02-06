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ДБР повідомило про підозру екс-слідчому з Києва. Фото: ua.news

Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру екс-слідчому з Києва (ФОТО)

6 лют 2020, 21:37
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в справах Майдану колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України у Києві.

Слідчі встановили, що екс-правоохоронець незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності четверо осіб за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині столиці. Очікується, що найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Про це 6 лютого повідомила прес-служба ДБР.

Екс-слідчого підозрюють у вчиненні злочині, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем), ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконне затримання), ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.

ДБР перевіряє правомірність дій та рішень правоохоронних органів і суду Дніпровського району столиці при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та застосуванні запобіжних заходів щодо 11 майданівців у період 18−19 лютого 2014 року.

ДБР повідомило про підозру екс-слідчому з Києва. Фото: ДБР

Нагадаємо, у підрозділ Державного бюро розслідувань, який займається розслідуванням «справ Майдану», прийняли 32 нових слідчих. Всі вони працюватимуть у третьому управлінні організації досудових розслідувань.

Джерело: Ракурс


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