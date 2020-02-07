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В Одесской области полицейских подозревают в пытках. Фото: sq.com.ua

В Одесской области полицейских подозревают в пытках: им грозит до 10 лет тюрьмы

7 фев 2020, 14:39
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Полицейские Одесской области подозреваются в совершении пыток в отношении задержанного. Офис генпрокурора сообщил начальнику и следователю следственного отделения одного из подразделений полиции в Одесской области о подозрении в совершении данного преступления из-за препятствования оказанию медпомощи задержанному.

Следствие установило, что подозреваемые силой препятствовали в течение нескольких часов вывозу из районной в областную больницу задержанного в то время, когда он находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленном хирургическом вмешательстве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Свои действия правоохранители объясняли тем, что у задержанного якобы не взяли образцы крови для оценки состояния его опьянения. Когда врачи сообщили, что кровь уже брали и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось, полицейские требовали снова взять кровь на анализ.

Для этого они сначала не позволяли вывести пострадавшего из реанимационного отделения, а затем не позволяли «скорой» выехать за пределы больницы. Позже полицейские силой вытащили задержанного из машины «скорой помощи», надели на него наручники и повели обратно в больницу.

Европейский суд по правам человека характеризует такие действия, непредоставление медицинской помощи при наличии угрожающих жизни обстоятельствах, как пытки. Именно так прокуроры и квалифицировали действия сотрудников правоохранительных органов.

В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Кривом Роге полицейский пытался жестоко убить собаку. Сотрудника правоохранительных органов будут судить. Его обвиняют в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).


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