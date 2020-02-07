В Одеській області поліцейських підозрюють у катуваннях. Фото: sq.com.ua

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Поліцейські Одеської області підозрюються у вчиненні катувань щодо затриманого. Офіс генпрокурора повідомив начальнику і слідчому слідчого відділення одного з підрозділів поліції в Одеській області про підозру у вчиненні цього злочину через перешкоджання наданню медичної допомоги затриманому.

Слідство встановило, що підозрювані силоміць перешкоджали протягом декількох годин вивезенню з районної в обласну лікарню затриманого в той час, коли він перебував у вкрай важкому стані і потребував негайного хірургічного втручання. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Свої дії правоохоронці пояснювали тим, що у затриманого нібито не взяли зразки крові для оцінки стану його сп’яніння. Коли лікарі повідомили, що кров уже брали і стан алкогольного сп’яніння не підтвердився, поліцейські вимагали знову взяти кров на аналіз.

Для цього вони спочатку не дозволяли вивести постраждалого з реанімаційного відділення, а потім не дозволяли «швидкій» виїхати за межі лікарні. Пізніше поліцейські силоміць витягли затриманого з машини «швидкої допомоги», надягли на нього наручники і повели назад до лікарні.

Європейський суд з прав людини характеризує такі дії, ненадання медичної допомоги при наявності загрозливих для життя обставин, як тортури. Саме так прокурори і кваліфікували дії співробітників правоохоронних органів.

У випадку доведення провини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, в Кривому Розі поліцейський намагався жорстоко вбити собаку. Співробітника правоохоронних органів будуть судити. Його звинувачують у жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).