Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 10 февраля значительно ухудшится. Ночью в западных, северных и Винницкой областях и днем по всей территории страны ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег.

Штормовой ветер обещают в западных областях — 25−30 м/с, а на высокогорье Карпат — 35−40 м/с. Ночью температура воздуха ожидается от 2° мороза в западных областях до 17° мороза в восточных, днем прогнозируют от 8° тепла в западных областях до 3° мороза на Донбассе. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 10 февраля прогнозируется снежная. Температура воздуха ночью 3−5° мороза, а днем от 3−5° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается сильный снег. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, днем 6−8° тепла.

В Одессе в понедельник переменная облачность. Ночью температура воздуха от 3° до 5° мороза, днем 5−7° тепла.

В Днепре завтра будет облачно, без существенных осадков. Ночью температура воздуха 15−17° ниже нуля, а днем ожидается 1−3° мороза.

В Харькове в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха 11−13° мороза, днем 1−3° мороза.

В Карпатах 10 февраля ожидается сильный снег, метели. Температура воздуха ночью 1−6° мороза, днем 4−8° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, в Антарктиде аргентинские метеорологи зафиксировали самую теплую погоду в истории метеонаблюдений на этом материке. В районе станции «Эсперанса» 6 февраля термометр показал +18,3°.