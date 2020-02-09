Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 10 лютого значно погіршиться. Вночі у західних, північних та Вінницькій областях та вдень по всій території країни очікуються пориви вітру 15−20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг.

Штормовий вітер обіцяють у західних областях — 25−30 м/с, а на високогір’ї Карпат — 35−40 м/с. Вночі температура повітря очікується від 2° морозу в західних областях до 17° морозу в східних, Вдень прогнозують від 8° тепла у західних областях до 3° морозу на Донбасі. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 10 лютого прогнозується сніжна. Температура повітря вночі 3−5° морозу, а вдень від 3−5° вище нуля.

У Львові завтра очікується сильний сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, вдень 6−8° тепла.

В Одесі в понеділок мінлива хмарність. Вночі температура повітря від 3° до 5° морозу, вдень 5−7° тепла.

У Дніпрі завтра буде хмарно, без істотних опадів. Вночі температура повітря 15−17° нижче нуля, а вдень очікується 1−3° морозу.

У Харкові найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря 11−13° морозу, вдень 1−3° морозу.

У Карпатах 10 лютого очікується сильний сніг, хуртовини. Температура повітря вночі 1−6° морозу, вдень 4−8° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, в Антарктиді аргентинські метеорологи зафіксували найтеплішу погоду в історії метеоспостережень на цьому материку. В районі станції «Есперанса» 6 лютого термометр показав +18,3°.