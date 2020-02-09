Миллиардер Данни Рейс лишился своего статуса. Фото: insider.com

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Ракурс

Смертельный китайский коронавирус 2019-nCoV, что вспыхнул в Китае и быстро распространяется по всему миру, приводит к тому, что даже очень состоятельные люди терпят немалые убытки.

Так, резко обеднел исполнительный директор канадского производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Данни Рейс. Эпидемия коронавируса привела к тому, что богач потерял статус миллиардера. Об этом 9 февраля сообщает Forbes.

Компания Canada Goose опубликовала отчет, в котором указывалось, что коронавирус серьезно повлиял на финансовые показатели. Так, в первом квартале 2020 года, акции канадской компании упали на 4%.

Такие показатели серьезно ударили по карману Рейса. Его личное состояние на фоне эпидемии уменьшилось до 874 млн долл., а ранее оно достигало более 1 млрд долл. Данни Рейс ранее занимал 17 место в рейтинге Forbes, однако, по состоянию на 9 февраля 2020 года, он в нем не упоминается.

Напомним, за последние сутки в китайской провинции Хубэй 81 человек умер от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Общее количество погибших от коронавируса по состоянию на 9 февраля — 813 человек. Также у более 37 тыс. человек диагностировали заражение коронавирусом.