Мільярдер Дані Рейс позбувся свого статусу. Фото: insider.com

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Смертельний китайський коронавірус 2019-nCoV, що спалахнув у Китаї та швидко поширюється по всьому світу, призводить до того, що навіть дуже заможні люди зазнають чималих збитків.

Так, різко збіднів виконавчий директор канадського виробника пуховиків і верхнього одягу Canada Goose Дані Рейс. Епідемія коронавірусу призвела до того, що багатій втратив статус мільярдера. Про це 9 лютого повідомляє Forbes.

Компанія Canada Goose опублікувала звіт, у якому вказувалося, що коронавірус серйозно вплинув на фінансові показники. Так, у першому кварталі 2020 року, акції канадської компанії впали на 4%.

Такі показники серйозно вдарили про кишені Рейса. Його особистий статок на тлі епідемії зменшився до 874 млн дол., а раніше він сягав понад 1 млрд дол. Дані Рейс раніше займав 17 місце в рейтингу Forbes, проте, станом на 9 лютого 2020 року, він в ньому не згадується.

Нагадаємо, за останню добу в китайській провінції Хубей 81 людина померла від пневмонії, яку викликає новий тип коронавірусу. Загальна кількість загиблих від коронавірусу станом на 9 лютого — 813 осіб. Також у понад 37 тис. людей діагностували зараження коронавірусом.