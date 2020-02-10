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Ракурс
Минветеранов инициировало санкции против оккупационных властей Крыма. Фото: 24 канал

Санкции против оккупационных властей Крыма инициировало Минветеранов

10 фев 2020, 09:54
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Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение санкций против оккупантов в Крыму.

Специалисты министерства собрали достаточно информации о причастных к акту вооруженной агрессии в ноябре 2018 года на суда Военно-морских сил Украины, вследствие которой плену оказались моряки. Санкции также будут введены против подконтрольных России следователей, прокуроров и судей, которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Минветеранов.

Отмечается, что специалисты министерства подготовили проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек. Документ должны согласовать профильные органы власти, а потом решение должны принять Кабмин и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Минветеранов подчеркивает, что права человека — это основные права, которые не подлежат обсуждению и являются неоспоримыми, а их нарушение является крупнейшим преступлением против человека, — заявил начальник управления по вопросам Автономной республики Крым и города Севастополя Сергей Мокренюк.

Напомним, у Государственного департамента США заверили, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать вводить санкции против России, пока будет продолжаться война на Донбассе и оккупация украинского Крыма.

Источник: Ракурс


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