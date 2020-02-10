Мінветеранів ініціювало санкції проти окупаційної влади Криму. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n133445-sankciyi-proty-okupaciynoyi-vlady-krymu-iniciuvalo-minveteraniv.html

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Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб ініціює запровадження санкцій проти окупантів у Криму.

Фахівці міністерства зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії у листопаді 2018 року на судна Військово-морських сил України, наслідок якого в полоні опинилися моряки. Санкції також будуть запроваджені проти підконтрольних Росії слідчих, прокурорів та суддів, які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами на тимчасово окупованій території. Про це 10 лютого повідомила прес-служба Мінветеранів.

Зазначається, що фахівці міністерства підготували проект розпорядження про застосування санкцій проти кількох десятків осіб. Документ мають погодити профільні органи влади, а потім рішення мають ухвалити Кабмін та Рада національної безпеки і оборони України.

Мінветеранів наголошує, що права людини — це основні права, які не підлягають обговоренню і є незаперечними, а їх порушення є найбільшим злочином проти людини, — заявив начальник управління з питань Автономної республіки Крим і міста Севастополя Сергій Мокренюк.

Нагадаємо, у Державного департаменту США запевнили, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть запроваджувати санкції проти Росії, доки триватиме війна на Донбасі та окупація українського Криму.