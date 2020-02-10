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Звиробий выбирают меру пресечения по делу об угрозах Зеленскому: трансляция из суда, фото - Телеграмм канал PavlovskyNews

Звиробий в суде избирают меру пресечения по делу об угрозах Зеленскому (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 фев 2020, 10:40
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Печерский районный суд Киеве 10 февраля рассматривает меру пресечения волонтерке и ветерану АТО Маруси Звиробий.

6 февраля ей вручили подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Если вину Звиробий докажут, ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет. На допросе Звиробий был лично президент Зеленский.

В конце октября нардеп от «Европейской солидарности» София Федина и волонтер Маруся Звиробий сравнили Зеленского с сепаратистами и намекнули, что президент «не бессмертен».

Через месяц Госбюро расследований инициировало открытие уголовного производства и направило в Генпрокуратуру сообщение о подозрении Федине и Звиробий. К волонтерке пришли с обыском.

Звиробий не отказалась от своих слов и снова предупредила Зеленского, чтобы тот «не хамил» военным, потому что «произойдет все, что там мы по списку объясняли тебе с Фединой».

Источник: Ракурс


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