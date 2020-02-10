Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Звіробій обирають запобіжний захід у справі про погрози Зеленському: трансляція із суду, фото — Телеграм-канал PavlovskyNews

Звіробій у суді обирають запобіжний захід у справі про погрози Зеленському (ТРАНСЛЯЦІЯ)

10 лют 2020, 10:40
999

Печерський районний суд Києва 10 лютого розглядає запобіжний захід волонтерці і ветерану АТО Марусі Звіробій.

6 лютого їй вручили підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Якщо провину Звіробій доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

На допиті Звіробій був особисто президент Зеленський. Згодом Звіробій пояснила, чому за неї взялися в ДБР.

Наприкінці жовтня нардеп від «Європейської солідарності» Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій порівняли Зеленського із сепаратистами і натякнули, що президент — «не безсмертний».

Через місяць Держбюро розслідувань ініціювало відкриття кримінального провадження і скерувало до Генпрокуратури повідомлення про підозру Федині і Звіробій. До волонтерки прийшли із обшуком.

Звіробій не відмовилася від своїх слів і знову попередила Зеленського, щоб той «не хамив» військовим, бо «станеться все, що там ми за списком пояснювали тобі з Фединою».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Глава ВООЗ заявив про ризик швидкого поширення коронавірусу по всьому світу

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що існує ризик швидкого поширення коронавірусу NCP поза межами Китайської Народної Республіки. Фахівці закликають країни готуватися до невтішного сценарію

Світові новини
12:24

Стало відомо, скільки отримала Венедіктова за роботу в ДБР у січні (ДОКУМЕНТ)

Ірина Венедіктова, яка на парламентських виборах йшла під третім номером у списку партії «Слуга народу», а нині очолює Державне бюро розслідувань, в січні отримала лише грошову компенсацію, оскільки на той час ще не склала повноважень нардепа

Новини України
11:30