Звіробій обирають запобіжний захід у справі про погрози Зеленському: трансляція із суду, фото — Телеграм-канал PavlovskyNews

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Печерський районний суд Києва 10 лютого розглядає запобіжний захід волонтерці і ветерану АТО Марусі Звіробій.

6 лютого їй вручили підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Якщо провину Звіробій доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

На допиті Звіробій був особисто президент Зеленський. Згодом Звіробій пояснила, чому за неї взялися в ДБР.

Наприкінці жовтня нардеп від «Європейської солідарності» Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій порівняли Зеленського із сепаратистами і натякнули, що президент — «не безсмертний».

Через місяць Держбюро розслідувань ініціювало відкриття кримінального провадження і скерувало до Генпрокуратури повідомлення про підозру Федині і Звіробій. До волонтерки прийшли із обшуком.

Звіробій не відмовилася від своїх слів і знову попередила Зеленського, щоб той «не хамив» військовим, бо «станеться все, що там ми за списком пояснювали тобі з Фединою».