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Електронні військові квитки запровадять в ЗСУ. Фото: Прямий

В ЗСУ запровадять електронні військові квитки — Загороднюк

10 лют 2020, 10:32
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Електронні військові квитки запровадять у Збройних силах України.

У Міністерстві оборони існує проект автоматизації процесів під «кодовою назвою «Пласт», який запустять у 2020 році. Він запрацює у тестовому режимі наприкінці першого кварталу. У першому півріччі очікується перехід на безпаперову форму. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами міністра, розповсюдження електронних військових квитків займе приблизно рік часу. Сам документ представлятиме собою пластикову картку з штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі. Також квиток можна буде зберігати у смартфоні.

Загороднюк наголосив, що уряд збирається оцифрувати весь військовий облік. В Кабміні впевнені, що це дозволить зекономити час військовим.

Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то фактично отримання всіх паперів з військкомату, якщо вам не треба туди приходити, як у центр комплектації, підписати контракт чи поступити на службу і так далі, ви зможете отримувати віддалено, через електронний цифровий підпис і без приходу в сам військкомат, — зазначив глава Міноборони.

Раніше повідомлялося, на весняний призов у квітні 2020 року не будуть залучати 18-ти та 19-ти річних юнаків до строкової служби, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання піти на службу в Збройних силах України.


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