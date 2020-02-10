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Электронные военные билеты введут в ВСУ. Фото: Прямий

В ВСУ введут электронные военные билеты — Загороднюк

10 фев 2020, 10:32
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Электронные военные билеты введут в Вооруженных силах Украины.

В Министерстве обороны существует проект автоматизации процессов под кодовым названием «Пласт», который запустят в 2020 году. Он заработает в тестовом режиме в конце первого квартала. В первом полугодии ожидается переход на безбумажную форму. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радіо Свобода».

По словам министра, распространение электронных военных билетов займет примерно год времени. Сам документ будет представлять собой пластиковую карточку со штрих-кодом, которому будет соответствовать запись в электронной системе. Также билет можно будет хранить в смартфоне.

Загороднюк отметил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет. В Кабмине уверены, что это позволит сэкономить время военным.

Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получение всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат, — отметил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что на весенний призыв в апреле 2020 года не будут привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, за исключением тех случаев, когда они добровольно изъявят желание пойти на службу в Вооруженных силах Украины.


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