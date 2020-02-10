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Ракурс
Кабинет министров. Фото: Подробности

Кабмин хочет ужесточить штрафы за ложный вызов полиции и скорой помощи

10 фев 2020, 20:05
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Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за ложный вызов полиции, скорой помощи, а также различных аварийных служб.

На сайте Верховной Рады данный законопроект зарегистрирован 10 февраля 2020 года под № 3046.

Текст законопроекта пока не опубликован на сайте парламента. В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству.

Ранее в Кабмине сообщали, что в новом законопроекте предусматривается повышение штрафа за ложный вызов полиции, скорой помощи и аварийных служб. Его размер составит от 3,4 до 10,2 тыс. грн.

Как известно, в настоящее время размер штрафа за подобное нарушение колеблется от 51 грн до 119 грн.

По мнению правительства, увеличение штрафов заставит «шутников» отказаться от подобных нарушений, а также повысит уровень правовой и гражданской сознательности граждан. В правительстве полагают, что увеличение штрафов также сократит количество правонарушений, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Источник: Ракурс


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