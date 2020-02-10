Кабмін хоче збільшити штрафи за хибний виклик поліції і швидкої допомоги

Кабінет Міністрів. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n133487-kabmin-hoche-zbilshyty-shtrafy-za-hybnyy-vyklyk-policiyi-i-shvydkoyi-dopomogy.html

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Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроект, який передбачає посилення покарання за хибний виклик поліції, швидкої допомоги, а також різних аварійних служб.

На сайті Верховної Ради цей законопроект зареєстровано 10 лютого 2020 року під № 3046.

Текст законопроекту поки що не опублікований на сайті парламенту. На даний час документ передано на розгляд керівництву.

Раніше в Кабміні повідомляли, що у новому законопроекті передбачається підвищення штрафу за хибний виклик поліції, швидкої допомоги та аварійних служб. Його розмір складе від 3,4 до 10,2 тис. грн.

Як відомо, зараз розмір штрафу за подібне порушення коливається від 51 грн до 119 грн.

На думку уряду, збільшення штрафів змусить «жартівників» відмовитися від подібних порушень, а також підвищить рівень правової і громадянської свідомості українців. В уряді вважають, що збільшення штрафів також скоротить кількість правопорушень, які становлять загрозу життю та здоров’ю людей.