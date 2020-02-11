Коронавирус ищут у пяти украинцев. Фото: Reuters/Axel Schmidt

https://racurs.ua/n133508-koronavirus-ischut-u-pyati-ukraincev-minzdrav.html

Ракурс

Китайским коронавирусом могли заразиться украинцы. Сейчас Министерство здравоохранения Украины проверяет пятерых украинцев с подозрением на инфицирование.

Трое из них — граждане Украины, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, еще двое — лица, которые были с ними в контакте. Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на брифинге в Киеве во вторник, 11 февраля, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Скалецкой, сейчас Минздрав проверяет этих пятерых человек, чтобы подтвердить или опровергнуть инфицирование коронавирусом.

Глава Министерства здравоохранения добавила, что сейчас в Украине не наблюдается дефицит масок. В стране работает четыре предприятия, которые их изготовляют, и они заявили о готовности обеспечить потребности населения в необходимых объемах. Также Скалецкая заявила, что Минздрав обратился к местным органам, чтобы те провели работу с аптеками для обеспечения необходимого объема защитных масок.

Отметим, коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 1 тыс. 18 человек. Только за последние сутки погибло более 100 инфицированных. Общее количество зараженных — более 43 тыс. В то же время более 4 тыс. пациентов удалось вылечить от коронавируса.

Как писал «Ракурс», эвакуация из Уханя украинцев из-за эпидемии в китайской провинции Хубэй коронавируса 2019-nCoV откладывается. Такую информацию сегодня сообщило посольство Украины в Китае для граждан, которые планировали 11 февраля вернуться домой.