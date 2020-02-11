Коронавірус шукають у п'ятьох українців. Фото: Reuters/Axel Schmidt

https://racurs.ua/ua/n133508-koronavirus-shukaut-u-p-yatoh-ukrayinciv-moz.html

Ракурс

Китайським коронавірусом могли заразитися українці. Зараз Міністерство охорони здоров’я України перевіряє п’ятьох українців з підозрою на інфікування.

Троє з них — громадяни України, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, ще двоє - особи, які були з ними в контакті. Про це розповіла міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька на брифінгу в Києві у вівторок, 11 лютого, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Скалецької, зараз МОЗ перевіряє цих п’ятьох людей, щоб підтвердити або спростувати інфікування коронавірусом.

Глава Міністерства охорони здоров’я додала, що зараз в Україні не спостерігається дефіцит масок. У країні працює чотири підприємства, які їх виготовляють, і вони заявили про готовність забезпечити потреби населення в необхідних обсягах. Також Скалецька заявила, що МОЗ звернулося до місцевих органів, щоб ті провели роботу з аптеками для забезпечення необхідного обсягу захисних масок.

Зазначимо, коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 1 тис. 18 осіб. Тільки за останню добу загинуло понад 100 інфікованих. Загальна кількість заражених — понад 43 тис. Водночас понад 4 тис. пацієнтів вдалося вилікувати від коронавірусу.

Як писав «Ракурс», евакуація з Уханя українців через епідемію у китайській провінції Хубей коронавірусу 2019-nCoV відкладається. Таку інформацію сьогодні повідомило посольство України у Китаї для громадян, котрі планували 11 лютого повернутися додому.