Дело Шеремета: защита Антоненко указала на манипуляции и нарушения в доказательной базе

Андрей Антоненко. Фото: Atr.ua

https://racurs.ua/n133515-delo-sheremeta-zaschita-antonenko-ukazala-na-manipulyacii-i-narusheniya-v-dokazatelnoy-baze.html

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Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета построено на результатах экспертизы, которая проведена с нарушением закона и содержит манипуляции. Так считает защита Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста.

Адвокат Леонид Маслов заявил в суде, что эксперт Айван Бирч получал все материалы от полиции и передавал материалы полицейским, хотя данные процедуры должны были проводиться с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз (КНИИСЭ), пишет «Украинская правда».

Видеофайлы для исследования Бирч получал не от КНИИСЭ, а от полковника Рыбачука Максима Васильевича, который занимает должность начальника отдела международного розыска лиц департамента международного полицейского сотрудничества. Полковник консультировал Бирча, что прямо указано в экспертном заключении, поэтому защита считает, что Бирч не может считаться независимым экспертом.

Адвокат заявил, что манипуляция экспертизы заключается в том, что эксперты-психологи взяли на себя полномочия делать выводы по биомеханике. По мнению защиты, подобные выводы эксперт-психолог делать не может.

Также защита отметила, что председатель экспертной комиссии Юрий Ирхин ранее был замечен на фальсификациях. У адвокатов Антоненко есть доказательства того, что Ирхин сфабриковал экспертизу на полиграфе по одному из ранее рассматриваемых дел.

Кроме этого, защита указывает на тот факт, что Бирч является тренером по каратэ и это его основная деятельность. По словам адвокатов, Бирч не знает украинского языка, но поставил свою подпись под украинским текстом экспертизы.

Кроме того, защита заявляет, что в книге, на которую ссылался эксперт, указано, что походка человека не является уникальной, и не существует никаких научных теорий, по которым можно отличить одного человека от другого на основании походки.