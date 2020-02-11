Дело Шеремета: защита Антоненко указала на манипуляции и нарушения в доказательной базе

Дело Шеремета: защита Антоненко указала на манипуляции и нарушения в доказательной базеhttps://racurs.ua/n133515-delo-sheremeta-zaschita-antonenko-ukazala-na-manipulyacii-i-narusheniya-v-dokazatelnoy-baze.htmlРакурс
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета построено на результатах экспертизы, которая проведена с нарушением закона и содержит манипуляции. Так считает защита Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста.
Адвокат Леонид Маслов заявил в суде, что эксперт Айван Бирч получал все материалы от полиции и передавал материалы полицейским, хотя данные процедуры должны были проводиться с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз (КНИИСЭ), пишет «Украинская правда».
Видеофайлы для исследования Бирч получал не от КНИИСЭ, а от полковника Рыбачука Максима Васильевича, который занимает должность начальника отдела международного розыска лиц департамента международного полицейского сотрудничества. Полковник консультировал Бирча, что прямо указано в экспертном заключении, поэтому защита считает, что Бирч не может считаться независимым экспертом.
Адвокат заявил, что манипуляция экспертизы заключается в том, что эксперты-психологи взяли на себя полномочия делать выводы по биомеханике. По мнению защиты, подобные выводы эксперт-психолог делать не может.
Также защита отметила, что председатель экспертной комиссии Юрий Ирхин ранее был замечен на фальсификациях. У адвокатов Антоненко есть доказательства того, что Ирхин сфабриковал экспертизу на полиграфе по одному из ранее рассматриваемых дел.
Кроме этого, защита указывает на тот факт, что Бирч является тренером по каратэ и это его основная деятельность. По словам адвокатов, Бирч не знает украинского языка, но поставил свою подпись под украинским текстом экспертизы.
Кроме того, защита заявляет, что в книге, на которую ссылался эксперт, указано, что походка человека не является уникальной, и не существует никаких научных теорий, по которым можно отличить одного человека от другого на основании походки.