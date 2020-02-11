Справа Шеремета: захист Антоненка вказав на маніпуляції і порушення в доказовій базі

Андрій Антоненко. Фото: Atr.ua

https://racurs.ua/ua/n133515-sprava-sheremeta-zahyst-antonenka-vkazav-na-manipulyaciyi-i-porushennya-v-dokazoviy-bazi.html

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Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета побудована на результатах експертизи, яка проведена з порушенням закону і містить маніпуляції. Так вважає захист Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста.

Адвокат Леонід Маслов заявив в суді, що експерт Айван Бірч отримував всі матеріали від поліції і передавав матеріали поліцейським, хоча дані процедури повинні були проводитися з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ), пише «Українська правда».

Відеофайли для дослідження Бірч отримував не від КНДІСЕ, а від полковника Рибачука Максима Васильовича, який обіймає посаду начальника відділу міжнародного розшуку осіб департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Полковник консультував Бірча, що прямо зазначено в експертному висновку, тому захист вважає, що Бірч не може вважатися незалежним експертом.

Адвокат заявив, що маніпуляція експертизи полягає в тому, що експерти-психологи взяли на себе повноваження робити висновки з біомеханіки. На думку захисту, подібні висновки експерт-психолог робити не може.

Також захист зазначив, що голова експертної комісії Юрій Ірхін раніше був помічений на фальсифікаціях. У адвокатів Антоненка є докази того, що Ірхін сфабрикував експертизу на поліграфі по одній із раніше розглянутих справ.

Крім цього, захист вказує на той факт, що Бірч є тренером з карате і це його основна діяльність. За словами адвокатів, Бірч не знає української мови, але поставив свій підпис під українським текстом експертизи.

Крім того, захист заявляє, що в книзі, на яку посилається експерт, зазначено, що хода людини не є унікальною, і не існує жодних наукових теорій, за якими можна відрізнити одну людину від іншої на підставі ходи.