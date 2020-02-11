Зеленский: Правоохранители извинятся, если доказательств в деле Шеремета будет недостаточно

Владимир Зеленский. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n133518-zelenskiy-pravoohraniteli-izvinyatsya-esli-dokazatelstv-v-dele-sheremeta-budet-nedostatochno.html

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Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Президент отметил, что правоохранители, которые занимаются данным делом, должны помнить об ответственности за результаты расследования.

Об этом президент сказал во время интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Зеленский заявил, что если в суде не будет доказана виновность подозреваемых из-за недостатка доказательств, то «все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».

Президент уточнил, что извинения правоохранители смогут принести лишь в том случае, если они допустили простую ошибку. Если же «там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть».

Зеленский добавил, что он не жалеет о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования убийства Шеремета, а также очень рад, что правоохранителям удалось «сдвинуть с места такое серьезное дело».

По мнению Зеленского, в данном деле очень много фактов, поэтому он всегда говорил «вероятные исполнители» и «вероятные убийцы», так как в Украине никто не отменял презумпцию невиновности.